Сургутянка доверилась мошенникам и потеряла 570 тысяч рублей

Местная жительница потеряла 570 тысяч рублей поверив мошенникам. Потерпевшей поступил звонок. Ей сказали, что с ее карты производится покупка в онлайн магазине, на что потерпевшая сообщила, что онлайн-покупок не совершала. Тогда ей сказали ждать звонка от службы безопасности.

Фейковая служба безопасности рассказала потерпевшей, что в данный момент они работают с сотрудниками полиции и ищут мошенников среди сотрудников финансовых учреждений. Также они уведомили женщину что нужно отделить свои деньги от «меченых купюр» с которыми, якобы, работают сотрудники банка. Далее ей пояснили, что надо снять деньги со своего счета и перевести на «сохранную ячейку» в другой банк. Переведя деньги на счета мошенников женщина осталась ни с чем, а аферисты перестали выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3.ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», – сообщает пресс-служба УМВД России по городу Сургуту.