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Сургутские дачники готовят на кострах и моются ночами

В дачном товариществе «Ветеран» (Сургут) продолжают жить с электричеством низкого напряжения

Сургутские дачники готовят на кострах и моются ночами
Фото: pixabay.com

Жители сургутского дачного товарищества «Ветеран» пожаловались на электричество низкого напряжения. По словам людей, они оказались в условиях «экстремального выживания» и вынуждены обращаться за помощью к губернатору Натальей Комаровой. Об этом говорится в коллективном письме жильцов товарищества.

Жители «Ветерана» напомнили, что с 2016 года пишут письма гарантированному поставщику электроэнергии о низком качестве напряжения. В сентябре текущего года в товарищество подали энергию надлежащего качества, но всего на три дня, после чего напряжение снизилось до привычного «ветерановцам» уровня в 86 вольт. Югорчане подчеркивают: из-за низкого напряжения и, как следствие, больших токов в «Ветеране» возможны пожары. Кроме того, с таким напряжением на улицах практически отсутствует освещение, что увеличивает риск травматизации людей и всплеска преступности.

«Мы готовы потреблять, но энергии попросту не хватает. Из-за низкого напряжения в дневное время нам приходится стирать вещи с часа ночи до четырех часов утра, моемся и сушим голову феном не утром, перед работой, а ночью. В унитаз вынуждены вставлять греющий кабель, чтобы при условии замерзания отогреть его бензиновым генератором. Бойлер не нагревается, а для того, чтобы вскипятить воду в чайнике, нужно отключить отопление и свет. Мы продолжаем готовить пищу на кострах, как наши предки, ничего не слышавшие об электричестве», - говорится в письме.

По словам людей, проблемы с электроэнергий негативно сказываются на здоровье детей и взрослых. Из-за слабого отопления жильцы «Ветерана» постоянно мерзнут и вынуждены ходить дома в верхней одежде и шапках. «О каком здоровье и профилактике заболеваний можно говорить в создавшихся условиях?» - возмущаются они.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 663, комментариев: 0
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