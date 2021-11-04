СМДТ объявил о переносе спектаклей из-за ограничений

В Сургутском драмтеатре не будет спектаклей до 14 ноября

Спектакли, запланированные в СМДТ до 14 ноября, будут перенесены. Не состоятся такие спектакли как: «Гроза», «Кто живет в оркестровой яме» и «Украденное счастье». Это связано с постановлением губернатора. В нем сказано, что все развлекательные мероприятия приостанавливаются, в их число входят и театральные постановки.

Билеты, купленные на спектакли до 14 ноября, будут действительны на любой спектакль с аналогичной стоимостью. По вопросам обмена и возврата обращаться после 8 ноября в кассу по телефону 53-03-17.

Билеты, приобретенные онлайн, вы можете вернуть на сайте.