В Сургуте мошенники представились сотрудниками банка и украли крупную сумму

В Сургуте мошенники украли один миллион рублей у 38-летней жительницы. Они представились сотрудниками Центрального банка России. Как сообщили в УМВД России по Сургуту, потерпевшей поступил звонок с незнакомого номер телефона, во время которого ей сообщили, что с банковским счетом происходят мошеннические действия. Далее произошла типичная схема – лжебанкир попросил сургутянку обналичить имеющиеся сбережения и перечислить их на специальную «сберегательную ячейку». На этом мошенники не остановились. Они напугали потерпевшую, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит, и чтобы это предотвратить, необходимо оформить «встречный» кредит и снова перечислить им деньги.

«Доверчивая сургутянка с целью сохранности денежных средств оформила на свое имя потребительский кредит общей суммой более 830 тысяч рублей, после чего обналичила кредитные денежные средства и осуществила денежный перевод на номера банковских карт, предоставленных ей аферистами. После того, как злоумышленник выманил у горожанки ее деньги, связь с ним прекратилась, денежные средства возвращены не были», – рассказали в полиции.

Всего у потерпевшей похитили более 1 270 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Лжебанкирам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.