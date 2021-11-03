Сургутский суд рассмотрит дело учителей, из-за невнимательности которых погиб ребенок

В Сургутский суд направлено уголовное дело двух учителей физкультуры. Два школьных педагога обвиняются в причинении смерти по неосторожности. Объём уголовного дела на момент поступления в суд составляет 11 томов. «В настоящее время решается вопрос о назначении дела к судебному разбирательству», – сообщает пресс-служба Сургутского городского суда

Инцидент произошел в феврале этого года. На уроке по плаванию учителя физкультуры оставили ребенка без присмотра. Во время отработки навыков ученик погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. После месяца нахождения в реанимации ребенок скончался.