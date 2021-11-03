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Сургут принял участие в акции «Маленькие радости для врачей»

В Сургуте врачи СОКБ получили презенты от волонтеров

Сургут принял участие в акции «Маленькие радости для врачей»
Фото: siapress.ru

Волонтеры доставили подарки для врачей из СОКБ. Это сделано в рамках акции «Маленькие радости для врачей», которая проходит по всей стране. Она дает жителям возможность выразить благодарность медицинским работникам за их нелегкий труд. «Акция проводится второй раз, и Сургут решил поддержать ее. Мы обратились к нашим партнерам, а также к торговым сетям. Надеемся, что эта акция будет не последней», – рассказал начальник отдела молодежной политики администрации города Евгений Лаптев.

Для врачей были приготовлены горячие пироги, торты, печенье и другие сладости, а также готовая продукция из сети магазинов «Лента». «В наше время врачи – это герои. Поэтому мы от всей души приготовили пироги. Некоторые даже сделаны в виде сердца, чтобы передать частичку тепла и любви», – поделилась исполнительный директор организации «Пироговая компания» Эльвира Ситдикова. Компания «Лента» также не отказала в помощи. «Мы всегда готовы помогать и являемся социально ответственными. Благодарим врачей за то, что они не сдаются и продолжают работать вопреки сложностям», – рассказала директор торгового комплекса «Лента» Людмила Тотовская.

Врачи поблагодарили за предоставленные презенты. И напомнили, что лучший подарок для них – это здоровые жители региона. «Всем большое спасибо за такое внимание. Хотелось, чтобы жители продолжали вакцинироваться. Это защитит население от тяжелых форм заболевания, тем самым снизит нагрузку на врачей», – выразила слова благодарности заведующая приемным отделением Елизавета Магомедова.


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Сегодня в 14:46, просмотров: 185, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 15:24
У волонтеров какая то тормозная жидкость

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