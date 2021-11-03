Руководитель аппарата думы Сургута Геннадий Чех покидает свою должность

Дума Сургута продолжает обновление. Помимо состава депутатов, изменения ожидаются в аппарате парламента. По данным siapress.ru, в ближайшее время его покинет руководитель Геннадий Чех. На его место прочат чиновницу администрации — Елену Кураеву. Сейчас она возглавляет правовое управление мэрии Сургута.

Напомним, что в сентябре этого года прошли выборы, по результатам сформировался новый созыв городского парламента. Возглавил его депутат Максим Слепов.