Прокуратура Югры сообщила, что дело Елены Никифоровой направлено в суд

Уголовное дело главы Белого Яра Елены Никифоровой передано в Сургутский районный суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Югры. Ранее ее отстранили от занимаемой должности.

«Прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы г.п. Белый Яр Сургутского района. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления), ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб) и 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Уголовное дело направлено в Сургутский районный суд для рассмотрения по существу», – сообщает региональная прокуратура.

Напомним, что об уголовном преследовании главы Белого Яра стало известно в прошлом году. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий и халатности. По версии следствия, Никифорова нарушила закон, распределяя жилье для нуждающихся, а также вовремя не признала аварийным многоквартирный дом. Более подробно об уголовных делах глава поселения рассказала в эфире на нашем портале.