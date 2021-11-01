Сургутским аэропортом воспользовались 1,3 миллионов пассажиров

В сентябре услугами сургутского аэропорта воспользовались 178 554 пассажиров. Так, пассажиропоток аваигавани в этом месяце вырос на семь процентов по сравнению с доковидным 2019 годом в аналогичный период.

«Прирост за сентябрь, а не в целом за девять месяцев, хотя разница по итогам трех кварталов незначительная. Рост авиаперелетов за счет увеличения частоты полетов на юг России, возобновления международных рейсов. Да и после локдауна в 2020 году люди стали чаще пользоваться воздушным транспортом», – объяснила пресс-служба международного аэропорта Сургута в профиле в «Инстаграм».



Всего за 2021 год сургутским аэропортом воспользовались 1 398 513 пассажиров. Напоминаем, что наиболее популярными маршрутами из города в этот период стали Москва, Махачкала, Санкт-Петербург, Уфа и Новосибирск.

Кроме того, международный аэропорт Сургута с 31 октября перешел на осенне-зимнее расписание, оно действует до 26 марта следующего года. В зимний период летать будут три компании – «Ютэйр», «Аэрофлот», «Победа».

«Для работы в зимних метеоусловиях в аэропорту Сургута подготовлены необходимые объемы противообледенительных жидкостей, химреагентов и других расходных материалов для обработки воздушных судов и поддержания поверхности лётного поля в эксплуатационном состоянии», – сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В новом расписании есть как традиционные рейсы в Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск и Екатеринбург, так и полеты на юг России – в Минеральные воды, Краснодар, Симферополь и Сочи. Открыли международные туристические направления: Дубай, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Анталья, Иссык-Куль. Возможны перелеты в Бишкек, Худжанд, Ош и Баку.