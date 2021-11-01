В поселке Снежный скоро завершится строительство спортивной площадки и мини-сквера

Спортивная площадка и мини-сквер в поселке Снежный скоро будут достроены. На данный момент в поселке Снежный реализуются два контракта – это спортивная площадка и мини-сквер. Сумма на постройку проектов составляет семь миллионов рублей. Что касается площадки, то подрядчик уже выполнил работы по основанию из резинового покрытия. Осталось установить баскетбольные кольца и ворота для игры в футбол. Для окончания постройки мини-сквера осталось установить освещение и вело-парковку. «Контракт был заключен 10 августа потому все земляные работы мы успели сделать до появления снега.. Все работы должны быть завершены к первому декабря», – рассказала заместитель директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ольга Соколова

Этот проект появился благодаря региональному проекту инициативного бюджетирования. «Еще до внесения, инициатива должна быть поддержана гражданами. Если это инициатива одного двора или одного дома, то надо собрать 500 подписей или 10 % от проживающих. Если это касается всего города, то нужно минимум 1000 подписей. После внесения проект рассматривается администрацией», – объяснила директор департамента финансов Администрации города Маргарита Новикова.

На 2022 год администрацией поддержано три проекта: веревочный комплекс в поселке Снежный, спортивная площадка и игровая территория, которые располагаются на Черном Мысе.