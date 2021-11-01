Сургутяне в возрасте до 30 лет чаще берут в кредит iPhone

Сургутяне до 30 лет чаще всего берут в кредит iPhone 11 – следует из анализа компании МТС. Исходя из этих данных, нефтяной центр ХМАО занял пятое место среди городов, где жители берут смартфоны в рассрочку. Отмечается, что средний чек покупки вырос на 13% и составляет почти 40 тысяч рублей.

В период с января по сентябрь 2020 года продажи смартфонов в кредит выросли на 6,4%. «Рынок бюджетных смартфонов в Югре стремительно сокращается, и эта тенденция совпадает с общероссийской статистикой. В третьем квартале 2021 года количество проданных гаджетов начального уровня стоимостью до 5000 рублей снизилось на 47%. В лидерах - Apple, Xiaomi и Samsung», - рассказал директор МТС в ХМАО-Югре Константин Зимин.