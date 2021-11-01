Пациенты, перенесшие ковид, проходят успешную реабилитацию в СОКБ

Врачи Сургутской окружной клинической больницы смогли поставить на ноги мужчину, у которого из-за ковида диагностировали 98% поражения легких. 57-летний пациент заболел во время вахты и до этого проходил лечение в другом городе.

Доктор предложила пройти реабилитацию в СОКБ. Пациент поступил туда в тяжелом состоянии: по словам его детей, он не мог самостоятельно передвигаться, так как начинался сильный кашель и одышка, но врачи пообещали, что совсем скоро он пойдет на поправку.

И действительно – югорчанин к концу второй недели лечения потихоньку начал ходить без поддержки в пределах своей палаты, больше разговаривать с родственниками. «Спасибо большое всему персоналу отделения реабилитации, здесь работают отзывчивые и знающие своё дело врачи! Особая благодарность Ольге Александровне Ворнаковой, Ольге Сергеевне Задорожней и Виктории Сергеевне Широкоряд. Желаю вам всем здоровья, и чтоб меньше было тяжёлых больных», – благодарит врачей пациент.