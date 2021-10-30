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В Барсово прошла инаугурация главы Сургутского района

Андрей Трубецкой повторно вступил в должность в главы Сургутского района

В Барсово прошла инаугурация главы Сургутского района
Фото: Администрация Сургутского района

Сегодня, 30 октября, состоялась инаугурация главы Сургутского района. Напомним, что по результатам выборов, которые прошли накануне, эту должность во второй раз займет Андрей Трубецкой.

«Я, Трубецкой Андрей Александрович, вступая в должность главы Сургутского района, при осуществлении возложенных на меня обязанностей, клянусь: соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, устав Сургутского района, уважать и охранять права и свободу человека-гражданина. Всеми силами способствовать развитию и процветанию района, повышению благосостояния его жителей», – произнес клятву глава муниципалитета.

После этого Трубецкой поблагодарил депутатов думы за то, что доверили ему вновь встать у руля самого крупного района Югры. Он также заверил, что кропотливая работа над улучшением качества жизни людей будет продолжаться:

«Необходимо удержать ту планку, которую сами себе поставили, а может даже и превысить. Хотелось бы делом доказать, что мы не хуже, где-то даже лучше. Работать будем честно и много – это факт», – резюмировал глава в завершение инаугурации.

На мероприятие была приглашена депутат Тюменской областной думы Галина Резяпова. По ее мнению, район – в надежных руках: «Глава – это высшее должностное лицо, работа которого характеризуется показателями. Если сравнить предыдущую пятилетку, где Андрей Трубецкой был главой, и сравнить ее с предпредыдущей, то цифры говорят именно о том, что он умеет блистательно управлять теми ресурсами, которые есть у муниципалитета».

Это мнение также поддержал депутат думы Югры Игорь Бруслиновский:

«Для меня очевидно, что выбор, который сделала дума Сургутского района – это ожидаемое решение. Об этом говорят результаты деятельности в первый срок Андрея Александровича. Вчера он в своем докладе перед парламентом должил о перспективах дальнейшей работы, и мне кажется, это его характеризует как хорошего управленца», – добавил народный избранник.


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30 октября в 15:55, просмотров: 2018, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
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30 октября в 22:49
Клянусь: соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, уважать и охранять права и свободу человека-гражданина.

Вот куда надо уведомления о проведении митингов подавать, в районную администрацию.

С другой стороны, Филатов тоже так же клялся и божился соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, уважать и охранять права и свободу человека-гражданина. И вот на тебе выкуси: ни конституционных прав граждан, ни законов, ни прав и свод. И так во всей Югре по указанию губернаторши.

Сургутский район, это офшор что ли – территория с особыми условиями?
Сергей Б
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30 октября в 22:54
Ну и если уж на то пошло, то вопрос к районной администрации: сколько метров от здания районной администрации считается территорией района?
Аванес
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Сегодня в 12:10
Уф, даже галстук новый прикупил по случаю...Теперь будет в нём пять лет щеголять!
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