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Водолазы нашли человеческие останки в озере на территории Сургутского района

В озере близ поселка Тундрино обнаружены человеческие останки

Водолазы нашли человеческие останки в озере на территории Сургутского района
Фото: pixabay.com

В озере Тундринская курья (Сургутский район) обнаружили останки человека. Страшную находку сделали водолазы «Центроспаса», которые приехали к водоему для помощи в поисках пропавшего мужчины.

Пресс-служба учреждения отмечает, что группу вызвали сотрудники следственного комитета, которые искали югорчанина – последний не выходил на связь с 11 мая 2021 года.

«Во время проведения водолазных работ в 20 метрах от берега на глубине 7 метров были обнаружены останки тела человека, подняты на поверхность и переданы сотрудникам следственного комитета. Дальнейшие поиски результатов не дали. Водолазные поиски приостановлены до выяснения личности погибшего», – сообщает «Центроспас-Югория».


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30 октября в 17:45, просмотров: 2274, комментариев: 1
Комментарии:
Dochimacho
не нравится
31 октября в 12:49
Когда Тундринская курья стала озером?

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