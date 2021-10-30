Сургутский представитель крупного ритейла рассказал, как будет работать в нерабочие дни

Сургутский представитель крупной торговой сети «Лента» рассказал, как они будут принимать посетителей во время нерабочих дней. Так, посетители могут не предъявлять QR-код на входе, так как ритейлер занимается продажей продуктов питания и товаров первой необходимости. Тем не менее, горожанам необходимо соблюдать масочный режим и соблюдать иные антиковидные меры, а сотрудники супермаркета должны за этим следить.

«Мы, конечно же, выполняем все прочие ограничительные меры — это соблюдение социальной дистанции, это масочный режим, обслуживание покупателей только в масках», — пояснил директор торгового комплекса «Лента» Евгений Белов.

Также глава ТК пояснил, что сотрудниками проводится уборка в зале. Также людей с признаками болезни не допускают к работе. Белов также сообщил, что 90% персонала прошли вакцинацию от коронавируса.