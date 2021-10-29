Оперслужбы Сургута рассказали, на что будет направлена их деятельность в выходные дни

В Сургуте в период с 30 октября по 7 ноября работа МВД будет осуществляться в установленном порядке с учетом складывающейся обстановки. В связи с участившимися дистанционными видами мошенничества полицией будет уделено внимание профилактике данных видов преступлений.

Она будет происходить путем доведения до граждан соответствующей информации на телевидение, радио и интернет ресурсах а также при помощи бесед с гражданами и вручением пояснительных памяток. «Участились случаи телефонных обманов и мошенничество с различных сайтов продаж. Что бы не попасться в руки мошенников следует проверять любую информацию. Данные меры помогут обезопасить граждан от причиненного им ущерба», – рассказал врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Сургуту Вадим Томашук

Отдел по вопросам миграции в Сургуте в период нерабочих дней будет работать с первого по третье ноября в штатном режиме. Следующий рабочий день это восьмое ноября.

В целях безопасности ГАИ усиливает свою деятельность в нерабочие дни. Будет также изменен график несения службы личного состава. Расписание на сдачу экзамена по вождению будет подвержено изменению. «Прием граждан в регистрационно-экзаменационное отделение будет осуществляться с помощью портала госуслуги. В круглосуточном режиме продолжает работать дежурная часть, туда можно обратиться по номеру 76-10-01. Также в связи с ухудшением погодных условий хотелось бы обратиться к гражданам что бы они соблюдали правила дорожного движения», – сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Сургуту Олег Левин.

Ведомство МЧС будет переведено на усиленное ведение службы. По статистике пожаров на территории Сургута произошел рост числа возгораний на 12%. Зарегистрировано более 429 пожаров «Сотрудники МЧС будут проводить рейды по дачным кооперативам. Цель данных мероприятий – это разъяснение горожанам требования пожарной безопасности», – поделился начальник отделения организации службы, подготовки и пожаротушения 1 ПСО Главного Управления МЧС России по Югре Андрей Жогаль. Работа ведомства будет складываться в связи с обстановкой.