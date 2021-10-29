16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5200   EUR  82,2898  

Новости

Больше новостей
Вы празднуете Хэллоуин?
Комментировать
0
Какие маски вы носите?

Одноразовые 67.1%

Многоразовые 13.7%

Те и другие 10.3%

Не ношу маски 8.9%

Всего голосов: 292

Комментировать
0
Масочный режим оправдан?

Да, и надо ужесточать контроль за его соблюдением 68.3%

Нет, пора снимать маски 26.1%

Не знаю 5.6%

Всего голосов: 284

Комментировать
2
Новый локдаун в Югре: за или против?

За 6.7%

Против 92%

Не знаю 1.3%

Всего голосов: 1421

Комментировать
0
Вы посмотрели «Игру кальмара»?

Да, посмотрел(а) 13.1%

Да, смотрю 7.1%

Нет 79.8%

Всего голосов: 267

Комментировать
0
Как вы оцениваете благоустройство сургутских парков?

Отлично 3.8%

Хорошо 11%

Удовлетворительно 27.4%

Плохо 51.1%

Не знаю 6.8%

Всего голосов: 237

Комментировать
0
Очередные ковикулы: вы за или против?

За 26%

Против 59.4%

Не знаю 14.6%

Всего голосов: 219

Комментировать
0
Больше опросов

Сургутские оперативные службы рассказали о работе в «нерабочие дни»

Оперслужбы Сургута рассказали, на что будет направлена их деятельность в выходные дни

Сургутские оперативные службы рассказали о работе в «нерабочие дни»
Фото: pixabay.com

В Сургуте в период с 30 октября по 7 ноября работа МВД будет осуществляться в установленном порядке с учетом складывающейся обстановки. В связи с участившимися дистанционными видами мошенничества полицией будет уделено внимание профилактике данных видов преступлений.

Она будет происходить путем доведения до граждан соответствующей информации на телевидение, радио и интернет ресурсах а также при помощи бесед с гражданами и вручением пояснительных памяток. «Участились случаи телефонных обманов и мошенничество с различных сайтов продаж. Что бы не попасться в руки мошенников следует проверять любую информацию. Данные меры помогут обезопасить граждан от причиненного им ущерба», – рассказал врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Сургуту Вадим Томашук

Отдел по вопросам миграции в Сургуте в период нерабочих дней будет работать с первого по третье ноября в штатном режиме. Следующий рабочий день это восьмое ноября.

В целях безопасности ГАИ усиливает свою деятельность в нерабочие дни. Будет также изменен график несения службы личного состава. Расписание на сдачу экзамена по вождению будет подвержено изменению. «Прием граждан в регистрационно-экзаменационное отделение будет осуществляться с помощью портала госуслуги. В круглосуточном режиме продолжает работать дежурная часть, туда можно обратиться по номеру 76-10-01. Также в связи с ухудшением погодных условий хотелось бы обратиться к гражданам что бы они соблюдали правила дорожного движения», – сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Сургуту Олег Левин.

Ведомство МЧС будет переведено на усиленное ведение службы. По статистике пожаров на территории Сургута произошел рост числа возгораний на 12%. Зарегистрировано более 429 пожаров «Сотрудники МЧС будут проводить рейды по дачным кооперативам. Цель данных мероприятий – это разъяснение горожанам требования пожарной безопасности», – поделился начальник отделения организации службы, подготовки и пожаротушения 1 ПСО Главного Управления МЧС России по Югре Андрей Жогаль. Работа ведомства будет складываться в связи с обстановкой.


нравится (1) не нравится (2)
29 октября в 16:32, просмотров: 1604, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ковид продолжает расти: в Югре плюс 260 новых больных, минус 10 умерших 639
  2. ​Минздрав: «Спутник Лайт» — только для ревакцинации! 597
  3. ​На трассе в ХМАО перевернулся автобус 540
  4. ​Празднуем, товарищи! 442
  5. ​Лучшее, конечно, впереди, уверена треть россиян 440
  6. ​Росгвардия поможет югорчанам пережить нерабочую неделю 410
  7. ​Перевернувшийся автобус в Югре заинтересовал прокуратуру 332
  8. ​Персональные данные, ковид и личное пространство. Как я чуть не стал переписчиком населения 231
  9. ​В гостях у… Сталина 195
  1. ​Покуда жив-здоров... 6939
  2. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 4228
  3. ​Директор департамента образования Нижневартовска уходит в правительство округа 4112
  4. Наталья Комарова ввела новые ковид-ограничения. Главное 3796
  5. ​Вартовчане уговорили губернатора перенести введение системы QR-кодов 3408
  6. ​Общественник сообщил о смерти сургутского ветерана 3360
  7. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 3126
  8. ​Трасса «Нижневартовск – Излучинск» закрыта из-за плохой погоды 2904
  9. ​Гололед и сильный ветер: погода в Югре останется плохой 2727
  10. ​За нефтеразлив в Нижневартовском районе заплатят 25 миллионов рублей 2549
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13427
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10474
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 7579
  4. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 7158
  5. ​Покуда жив-здоров... 6939
  6. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6574
  7. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6338
  8. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6155
  9. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 5868
  10. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 5811

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика