В Сургуте снесли незаконный торговый павильон

Жители Сургута обратили внимание на незаконно установленный ларек на улице Островского. Жалоба оперативно поступила в администрацию Сургута через систему ЦУР «Инцидент-Менеджмент». Ларек демонтировали, а участок возле него – очистили от мусора.

Напоминаем, с начала года в Сургуте снесли 70 незаконный объектов. По словам начальника отдела муниципального земельного контроля контрольного управления Владимира Садыкова, в городе систематически проводят мониторинг территории и обращают внимание на жалобы жителей.