Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

30 октября

Презентация компьютерной игры ATRIA – I

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 18:00.

В эту субботу в Невесомости сургутская команда разработчиков «Charge Game Studio представит посетителям компьютерную игру «ATRIA — I». В программу также будет входить экспозиция работ концепт-арта. Всё это будет проходить под музыкальное сопровождение.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Вход свободный. 18+

Выставка авторских светильников под живую музыку

Место проведения: галерея «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

Галерея современного искусства "Стерх" приглашает жителей и гостей города посетить выставку авторских светильников. Выставка позволит окунуться в мир света под живую музыку различных музыкальных инструментов в исполнении солистов филармонии.

Телефон для справок: (3462) 350-978; 357-928. Цена билета: 200 рублей. 12+.

Акустический вечер Майи Котовской

Место проведения 102dB, ул. Маяковского, 12а. Время: 20:00.

Рок-клуб «102dB» приглашает сургутян на акустический концерт Майи Котовской. В творчестве Майи уживаются французские еретики-альбигойцы, христианские святые, зловещие фигуры итальянского Возрождения, загадочные персонажи из легенд древних кельтов и афро-карибской культуры Вуду, а также современники, обычные «люди с улицы», со своими переживаниями, радостями и печалями.

Телефон для справок: 89821946648. Цена билета: 950 рублей. 18+

31 октября

Моноспектакль Анны Махриной «Чернобыльская молитва» по одноименной документальной повести Светланы Алексиевич.

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 18:00.

Сургутский музыкально-драматический театр приглашает окунуться в мир после Чернобыля. Как человек живет, обживает новую реальность, которая произошла, существует, но еще не осознана и не понята

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 350 рублей. 12+

Фестиваль этнической музыки «МОХ»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 13:00

Культурный центр Порт предлагает жителям города сразу две программы в одном мероприятии. Фестиваль этнической музыки «МОХ» проходит в Сургуте с 29 по 31 октября.

В 13:00 детский спектакль «Волшебное дерево» «Летучего театра» (Сургут)

А в 17:00 группа «Фёдор и Алексей» из Нижневартовска завершат фестиваль выступив на сцене культурного центра «Порт».

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 300 рублей. 0+.

Контактная импровизация

Место проведения: Студия аэройоги «Вдохновение» ул Набережный проспект, 6/1. Время: 18:00

Студия аэройоги «Вдохновение» приглашает жителей города посетить контактную импровизацию. Контактная импровизация — это свободный танец, главная черта которого – спонтанный и бережный контакт с партнёром. Танцевать может каждый вне зависимости от уровня подготовки, так как КИ — это танец-чувствование, танец-исследование, танец-объятие.

Контактная информация: https://vk.com/dziunenkodaria. Цена 500 рублей 16+.