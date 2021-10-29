Сургутский район определился с главой: им остается Андрей Трубецкой

Главой Сургутского района на второй срок избран Андрей Трубецкой: в эти минуты идет заседание думы района, на которой депутаты проголосовали за кандидатуру руководителя.

Напомним, что на этот пост претендовало четыре человека, в том числе директор компании «Интеграция» Евгений Городилов, глава регионального отделения партии «Коммунисты России», президент благотворительного фонда «Территория надежды» Вадим Абдуррахманов и кандидат, до последнего момента старавшийся сохранить инкогнито.

До финального этапа дошли только двое: Андрей Трубецкой и неизвестный - им оказался директор МУП «Сургутские районные электрические сети» Владислав Васьков. Депутаты единогласно проголосовали, однако, не за него, а за действующего главу муниципалитета.