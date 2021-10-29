В думе Сургута обсудили правки, которые внесут в Устав города, и комитеты

В думе Сургута 26 октября состоялись депутатские слушания, на которых обсуждали изменения в Уставе города. Одна из немаловажных правок – снятие ограничения числа сроков, которые может занимать одно и то же лицо в должности мэра, в то время как по нынешнему Уставу глава города может быть несменяемым в течение двух сроков.

«Данный проект подготовлен в связи с необходимостью приведения положения Устава города в соответствие с федеральным законом от 11 июня 2021 года №170, – прокомментировала начальник правового управления администрации Сургута Елена Кураева. – Исключается ограничение по количеству сроков, которое может занимать одно и то же лицо в качестве главы города. Предлагается уменьшить количество голосов при голосовании по избранию главы города с двух третей от большинства до более половины голосов».

Кроме того, правки коснутся деятельности человека, который будет заменять градоначальника в его отсутствие. Так, исходя из проектной документации, исполняющий обязанности мэра больше не сможет в период отсутствия своего начальника созывать внеочередные заседания думы города, изменять территориальные границы, отчитываться о работе главы и администрации перед депутатами, и так далее. Причинами, из-за которых мэр может временно покинуть свое место и назначить и.о., названы командировка, обучение, отпуск, временная нетрудоспособность. Заместителем всегда будет назначаться высшее должностное лицо.

У некоторых депутатов возникли вопросы, для чего необходимо включать командировку в данный список, если есть другие, более понятные причины. Как пояснил заместитель главы Сургута Михаил Гуменюк, командировка не всегдаможет подразумевать собой цели, например, по обучению, градоначальник может находиться в командировки и по другим основаниям.

«Проект решения согласован думой города без замечаний», – резюмировал председатель муниципального парламента Максим Слепов.

Окончательное решение было принято 28 октября на заседании думы – правки в Устав были приняты без изменений. Кроме того, в этот же день были составлены постоянные комитеты парламента. Персональный состав постоянных комитетов формируется из числа депутатов в порядке выдвижения или самовыдвижения и утверждается решением Думы, принимаемое большинством голосов по установленной численности депутатов. Представлены проектом решения с учетом поправок. В список вошли:

Персональный состав постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществ:

Комитет возглавила Красноярова Надежда.

Болотов Владимир.

Калиниченко Татьяна.

Синенко Денис.

Слепов Максим.

Пономарев Виктор.

Барсов Евгений.

(В 2016 году это были Болотов, Калиниченко, Кириленко, Красноярова, Леснова, Синенко, Яценко).

Персональный состав постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города:

Комитет возглавил Клишин Владимир.

Гужва Богдан.

Гаврилов Артем.

Олейников Александр.

Мазуров Виталий.

Гордеев Дмитрий.

Птицын Василий.

Гринченко Михаил.

(2016 – Барсов, Гужва, Клишин, Пономарев, Птицын, Рогулин, Рябчиков).

Персональный состав постоянного комитета по социальной политике:

Комитет возглавила Трапезникова Эмилия.

Нечепуренко Дмитрий.

Парфенов Сергей.

Биглова-Фатова Дина.

Фегенков Владимир.

Кучин Алексей.

(2016 – Гуз, Кучин, Макеев, Слепов, Хрипков, Чубенко)

Персональный состав постоянного комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку:

Комитет возглавил Бехтин Михаил.

Явишев Айдар.

Рябчиков Виктор.

Майоров Вадим.

Гринченко Михаил.

(2016 – Бруслиновский, Васин, Голодюк, Иваницкий, Красноярова, Пахотин).

За новый состав комитетов думы города проголосовало 100 процентов депутатов.

«Решение постоянных комитетов Думы города принято в целом, с учетом поправок. Обращаю внимание депутатов, что в целях оптимизации мероприятия в условиях эпидемиологической обстановки, сразу после заседания Думы города будут проведены первые заседания постоянных комитетов в целях избрания председателей и заместителей председателей постоянных комитетов посредством голосования», – объявил Слепов.