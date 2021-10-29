В думе Сургута обсудили правки, которые внесут в Устав города, и комитеты

В думе Сургута 26 октября состоялись депутатские слушания, на которых обсуждали изменения в Уставе города. Одна из немаловажных правок – снятие ограничения числа сроков, которые может занимать одно и то же лицо в должности мэра, в то время как по нынешнему Уставу глава города может быть несменяемым в течение двух сроков.
«Данный проект подготовлен в связи с необходимостью приведения положения Устава города в соответствие с федеральным законом от 11 июня 2021 года №170, – прокомментировала начальник правового управления администрации Сургута Елена Кураева. – Исключается ограничение по количеству сроков, которое может занимать одно и то же лицо в качестве главы города. Предлагается уменьшить количество голосов при голосовании по избранию главы города с двух третей от большинства до более половины голосов».
Кроме того, правки коснутся деятельности человека, который будет заменять градоначальника в его отсутствие. Так, исходя из проектной документации, исполняющий обязанности мэра больше не сможет в период отсутствия своего начальника созывать внеочередные заседания думы города, изменять территориальные границы, отчитываться о работе главы и администрации перед депутатами, и так далее. Причинами, из-за которых мэр может временно покинуть свое место и назначить и.о., названы командировка, обучение, отпуск, временная нетрудоспособность. Заместителем всегда будет назначаться высшее должностное лицо.
У некоторых депутатов возникли вопросы, для чего необходимо включать командировку в данный список, если есть другие, более понятные причины. Как пояснил заместитель главы Сургута Михаил Гуменюк, командировка не всегдаможет подразумевать собой цели, например, по обучению, градоначальник может находиться в командировки и по другим основаниям.
«Проект решения согласован думой города без замечаний», – резюмировал председатель муниципального парламента Максим Слепов.
Окончательное решение было принято 28 октября на заседании думы – правки в Устав были приняты без изменений. Кроме того, в этот же день были составлены постоянные комитеты парламента. Персональный состав постоянных комитетов формируется из числа депутатов в порядке выдвижения или самовыдвижения и утверждается решением Думы, принимаемое большинством голосов по установленной численности депутатов. Представлены проектом решения с учетом поправок. В список вошли:
Персональный состав постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществ:
- Комитет возглавила Красноярова Надежда.
- Болотов Владимир.
- Калиниченко Татьяна.
- Синенко Денис.
- Слепов Максим.
- Пономарев Виктор.
- Барсов Евгений.
(В 2016 году это были Болотов, Калиниченко, Кириленко, Красноярова, Леснова, Синенко, Яценко).
Персональный состав постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города:
- Комитет возглавил Клишин Владимир.
- Гужва Богдан.
- Гаврилов Артем.
- Олейников Александр.
- Мазуров Виталий.
- Гордеев Дмитрий.
- Птицын Василий.
- Гринченко Михаил.
(2016 – Барсов, Гужва, Клишин, Пономарев, Птицын, Рогулин, Рябчиков).
Персональный состав постоянного комитета по социальной политике:
- Комитет возглавилаТрапезникова Эмилия.
- Нечепуренко Дмитрий.
- Парфенов Сергей.
- Биглова-Фатова Дина.
- Фегенков Владимир.
- Кучин Алексей.
(2016 – Гуз, Кучин, Макеев, Слепов, Хрипков, Чубенко)
Персональный состав постоянного комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку:
- Комитет возглавил Бехтин Михаил.
- Явишев Айдар.
- Рябчиков Виктор.
- Майоров Вадим.
- Гринченко Михаил.
(2016 – Бруслиновский, Васин, Голодюк, Иваницкий, Красноярова, Пахотин).
За новый состав комитетов думы города проголосовало 100 процентов депутатов.
«Решение постоянных комитетов Думы города принято в целом, с учетом поправок. Обращаю внимание депутатов, что в целях оптимизации мероприятия в условиях эпидемиологической обстановки, сразу после заседания Думы города будут проведены первые заседания постоянных комитетов в целях избрания председателей и заместителей председателей постоянных комитетов посредством голосования», – объявил Слепов.