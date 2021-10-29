В Сургуте предложили пожертвовать новогодними каникулами для компенсации учебных занятий

Длительные осенние каникулы не пройдут без последствий. Департамент образования порекомендовал школам внести изменения в календарный график и компенсировать пропущенные учебные дни за счет зимних каникул. В таком случае, ученики уйдут отдыхать с 30 декабря, на четыре дня позже изначально запланированной даты.

«Четыре дня будут компенсированы за счет зимних каникул, и один день – внесением изменений в расписание учебных занятий. Эта практика наиболее приемлема для того, чтобы программа была реализована в полном объеме», - поделилась директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

Окончательное решение примут руководители школ. Напоминаем, в Сургуте и еще 13 муниципалитетах Югры школьные каникулы начались на неделю раньше. Они продлятся с 25 октября до 7 ноября.