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Юные сургутяне смогут ходить в садик в нерабочие дни

В каждом дошкольном учреждении Сургута организовали мобильные группы

Юные сургутяне смогут ходить в садик в нерабочие дни
Фото: siapress.ru

В каждой дошкольной организации города организовали мобильные группы для детей, чьи родители и опекуны будут работать с 1 по 3 ноября. Юные сургутяне будут ходить в садик, который расположен близко к их дому.

«Многие родители остро нуждались в мобильных группах в нерабочие дни. Так, на 1 ноября подали заявление 4 479 человек, на 2 ноября – 4 502 и на 3 ноября – 4 489. Все необходимые условия созданы – организация питания, сна, обычные режимные моменты. Поэтому в этой части родителям беспокоиться не нужно», – сообщила директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

На сегодняшний день в 34 дошкольных учреждениях закрыто 63 групп из-за заболеваемости ковидом. «Сдержанная ситуация, но все-таки зафиксированы случаи болезни, как детей, так и взрослых. Все мероприятия по предписанию Роспотребнадзора выполняются сразу с момента его получения», – добавила глава ведомства.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова в прямом эфире рассказала, что в округе запланировано открыть 390 дежурных групп в детских садах.


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Сегодня в 17:12, просмотров: 208, комментариев: 0
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