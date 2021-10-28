16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5207   EUR  81,8393  

Новости

Больше новостей
Какие маски вы носите?
Комментировать
0
Масочный режим оправдан?
Комментировать
0
Новый локдаун в Югре: за или против?
Комментировать
0
Вы посмотрели «Игру кальмара»?
Комментировать
0
Как вы оцениваете благоустройство сургутских парков?
Комментировать
0
Очередные ковикулы: вы за или против?
Комментировать
0
Чем вы займетесь в нерабочую неделю?
Комментировать
0
Больше опросов

Жительница Сургутского района повелась на рекламу с ненастоящим президентом и потеряла крупную сумму денег

Югорчанка хотела торговать газом, но была обманута на 320 тысяч рублей

Жительница Сургутского района повелась на рекламу с ненастоящим президентом и потеряла крупную сумму денег
Фото: Fotolia

Жительница Белого Яра наткнулась в интернете на ролик, где президент рассказывал о торговле газом на бирже. Женщину заинтересовало такое предложение, и она перешла по ссылке и ввела свои данные.

Через какое-то время ей позвонили и предложили помощь в бизнесе. Следуя указаниям, она установила на телефон «Киви кошелек» и приложение для покупки криптовалюты. Недолго думая, жертва мошенников совершила покупку криптовалюты на 12 тысяч рублей.

После совершения первого платежа ее перевели на другого оператора. Там ей сказали, что чем больше вложения – тем больше прибыль. После этой информации потерпевшая пошла в банк и оформила кредит на 520 тысяч рублей

Полную сумму перевести так и не удалось. После первого перевода в размере 300 тысяч рублей банк заблокировал дальнейшие операции по карте и уведомил клиентку мошеннических действиях. Потерпевшая написала заявление в полицию.

«По данному факту сотрудниками ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», – сообщила Пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:40, просмотров: 216, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 16:47
Ну че такого. 140 миллионов ведутся с 2012 года на ненастоящего президента

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте таксист зарезал своего пьяного пассажира 2132
  2. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 1127
  3. Бардовский фестиваль в Высоком Мысу отменен 967
  4. ​Как использовать материнский семейный капитал при покупке загородной недвижимости и зарегистрировать собственность, чтобы не иметь проблем в будущем? 792
  5. ​Каждый десятый житель Тюменской области принял участие в переписи населения 764
  6. ​В «тюменской матрешке» выявлены 192 фальшивые купюры 746
  7. Пропуск по QR-коду придет в Сургут раньше 577
  8. ​Техническая и юридическая поддержка автомобилистов на дорогах 24/7 445
  9. 14 югорчан скончались от коронавируса за сутки 381
  10. К бою готовы: убирать Сургут от снега будут 250 единиц техники 350
  1. ​Покуда жив-здоров... 6307
  2. В детской больнице Нижневартовска ребенок получил огнестрельное ранение. Депздрав начал проверку 4458
  3. ​Где привиться от ковида в Нижневартовске // АДРЕСА 4280
  4. В Нижневартовске повысились цены на колбасу и сосиски 3976
  5. Повышение ставки ЦБ: как это отразится на нас 3880
  6. Пьяный вартовчанин просто так избил полицейских 3764
  7. ​Легковушка влетала под фуру, погибли три человека 3191
  8. Наталья Комарова ввела новые ковид-ограничения. Главное 3151
  9. ​Общественник сообщил о смерти сургутского ветерана 2987
  10. ​СК: 10-летний пациент детской больницы в Нижневартовске ранил себя из оружия деда 2826
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13227
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10195
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 6602
  4. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6457
  5. ​Покуда жив-здоров... 6307
  6. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6210
  7. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6019
  8. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 5790
  9. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 5712
  10. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 5681

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика