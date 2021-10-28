В Сургутском районе подвели итоги по дорожном работам в 2021 году

В Сургутском районе завершилась дорожная кампания. Администрацией муниципалитета были подведены итоги: на ремонт дорог в этом году выделяли 388 миллионов рублей, которые пошли на реставрацию трасс в Барсово, Солнечном, Лянторе, Тундрино, Высоком Мысу, Федоровском, Сытомино. Все работы были завершены до появления первого снега.

В 2022 году муниципалитет планирует привлечь средства из федеральных и окружных бюджетов, направив от себя 240 миллионов рублей: «В этом году подготовлен и направлен пакет документов в окружной департамент строительства по внутриквартальным проездам к участкам ИЖС в Высоком Мысе. Эта дорога включена в окружную программу на будущий год. Также поданы заявки в федеральную программу по дорогам в Федоровском», – сообщила директор департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Оксана Виер. Часть дорог, которые нуждаются в ремонте, определяют сами жители: в течение лета в поселениях организовано рейтинговое голосование, на основании которого главы формируют списки объектов, включенных в ремонтную кампанию.

Деньги на ремонт, кстати, стараются выбрать не только в муниципальном бюджете: «Мы хотим облегчить нагрузку на муниципальный бюджет, поэтому подаем заявки в окружной и федеральный бюджеты», – объяснила Оксана Виер. Мера необходимая: цены растут, и финансированием только из районной казны обойтись сложно.

Превышение цен на стройматериалы также сказалось и на тех компаниях, что занимаются ремонтом дорожного полотна. По словам главного инженера ООО СК «ЮВиС» Антона Суворова, их организации пришлось пойти на хитрость и закупить все необходимое в осенне-зимний период, когда стоимость ниже. Тем не менее, такой ход выбрали не все и рост цен сказался на том, что не все проблемные участки нашли своих подрядчиков – если в Солнечном реставрацию решились делать специалисты «ЮВиСа», то жителям Белого Яра придется подождать.