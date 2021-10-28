Коммунальные службы Сургута полностью готовы к зимнему периоду

Коммунальные службы Сургута готовы к работе: в моменты сильного снегопада на расчистку улиц готовы выйти 250 единиц техники. В приоритете находятся подъезды к административным зданиям и главные улицы города, затем улицы с менее плотным трафиком и уже после – дворы. На эти цели выделено около миллиарда рублей.

Также готова пескосоляная смесь. Пару дней назад после того, как убрали выпавшие осадки, дороги обработали от гололеда. Отмечается, что в этом году использовать другие способы борьбы со скользкими дорожками использовать не будут:

«Химреагенты – это слишком дорого. Эксперементальные смеси пойдут на экстренные случаи. А так – пескосоль. Нормальная, старая-добрая, проверенная годами. Она и фрикционные свойства покрытию придает, и лед растапливает. Лучше нее пока еще ничего не придумали», – рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Сургута Андрей Байков.