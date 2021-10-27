Пьяный сургутянин спровоцировал конфликт и был убит таксистом

В Сургуте таксист убил своего пьяного пассажира. Инцидент произошел 25 октября этого года: между водителем и мужчиной, что находился в салоне авто, разгорелся конфликт из-за того, что горожанин продолжал пить алкоголь во время поездки.

В какой-то момент шофер остановился на проспекте Мира, вышел из машины, достал нож и ударил попутчика в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия.

«Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего гражданина одной из южных Республик. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – сообщает СК Югры.