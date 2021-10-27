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​Сургутяне ставят рекорды по вакцинации от ковида

В Сургуте открыли еще четыре центра для вакцинации от ковида и гриппа

​Сургутяне ставят рекорды по вакцинации от ковида
Фото: Р.Нуриев

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Сургуте продолжает расти. Сегодня в поликлиниках наблюдается 4 630 человек, из них 664 – дети. Осложнение в виде пневмонии выявили почти у одной тысячи сургутян. Более 50 процентов поражения легких выявляют примерно в трех-пяти случаев в сутки.

«Усилились дополнительными специалистами. В понедельник встречались с нашими клиническими ординаторами сургутского мединститута, сегодня этих аккредитованных врачей мы приглашаем для работы. Они будут заниматься плановой деятельностью, вакцинацией. В среднем таких специалистов планируем привлечь по 20 человек в каждую поликлинику», - рассказал главный врач поликлиник №1 Максим Слепов.

Также в борьбе против ковида задействован персонал из сургутского кожвендиспансера и городского врачебно-физкультурного и психоневрологического диспансеров.

В Сургуте наблюдаются хорошие темпы вакцинации, по словам главного врача поликлиники №1 Максима Слепова. В среднем каждый день прививается от двух до трех тысяч жителей города. Вчера получили вакцину впервые – 1900 человек, 700 – вторую дозу и 300 ревакцинировались. Всего привитых сургутян – 163 тысячи, что составляет 70 процентов от плана.

В городе есть несколько вакцин от ковида: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и в небольших количествах «КовиВак». Кроме того, планируется регистрация прививки для подростков – «Гам-Ковид-Вак-М». Добавим, что кормление грудью исключили из противопоказаний к вакцинации «Спутником V»

Напоминаем, недавно в Сургуте открыли дополнительные пункты вакцинации в ТРЦ «Сургут Сити Молл» и «City Centre». На этой неделе стали прививать от ковида и гриппа в торговых центрах «Союз», «Агора», «Взлетный», «Сибирь».


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Сегодня в 16:41, просмотров: 593, комментариев: 3
Комментарии:
Максим Максимыч
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Сегодня в 17:31
Вы пишете уже не первый раз что "В городе есть несколько вакцин от ковида: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и в небольших количествах «КовиВак»". Вот вранье полное! обзвонил поликлиники, а в некотороые пришлось и съездить, потому что дозвониться нереально , проехал все пункты вакцинации - и везде один ответ, ставим только «Спутник V» и «Спутник Лайт». Так что укажите где конкретно есть вакцины остальные?
Сергей Б
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Сегодня в 18:44
Сургутяне ставят рекорды по вакцинации от ковида. Ну, потому что сургутяне хотят сгонять на ковид-каникулах в теплые страны чтобы отдохнуть от этой шизофрении.

Читайте правила въезда в Египет и Турцию (октябрь-ноябрь 2021).
Флудер Максим Максимыч
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Сегодня в 19:03
Таки, в чем враньё?
1) Вакцины есть разные;
2) Ставят одну.
В чём противоречие?
И зачем вам знать, где есть другие? Вы правильно вопрос формулируйте: где _вам_ можно поставить вакцину _от ковид_, но не _такую-то_.
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