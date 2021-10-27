Последствия первого снегопада ликвидировали в Сургуте

Вчера, 26 октября, на дорогах Сургута работали 59 единиц дорожной техники – коммунальщики ликвидировали последствия первого сильного снегопада в городе.

«На расчистку дорог Сургута сегодня направили 59 единиц дорожной техники. Подрядчики с 9:00 занимаются ликвидацией последствий первого снегопада. Расчистка ведется также на внутриквартальных проездах, тротуарах и автобусных остановках. Снег сгребают в прибордюрную часть, после чего его вывозит спецтехника», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Глава Сургута Андрей Филатов на личной странице в инстаграме уточнил, что техника будет работать в круглосуточном режиме.

Напомним, предупреждение о неблагоприятной погоде в Югре продлено на среду, 27 октября. Ожидаются сильный ветер и осадки. По прогнозу синоптиков, снег будет идти до конца рабочей недели.