В ТЦ «Союз», «Взлетный» и «Росич» можно поставить прививку против COVID-19

В торговых центрах Сургута открывают дополнительные пункты вакцинации. Во вторник, 26 октября, заработал кабинет на втором этаже ТЦ «Союз». С завтрашнего дня привиться можно будет в ТЦ «Взлетный», а затем – в ТЦ «Росич». Об этом рассказала главный врач Сургутской поликлиники №2 Марина Тараник.

На базе поликлиники работает семь стационарных прививочных кабинета, кроме того действует мобильный пункт вакцинации у ТЦ «Росич» и на автовокзале. Специалисты медицинского учреждения выезжают по заявкам на предприятия.

«С начала октября количество больных коронавирусом выросло в два раза. 2,5 тысячи пациентов находятся под наблюдением и лечатся на дому, из них 850 – пациенты с коронавирусной инфекцией. В три раза увеличилось число детей, в два раза – людей старше 60 лет, в два раза – число пациентов с пневмонией. Сейчас у нас их около 400 человек. Ежедневно поступает порядка 850 вызовов, 4,5 тысячи звонков в колл-центр. Сегодня утром я посчитала, что каждую минуту в колл-центр поступает 67 звонков. Ествественно, не все люди могут дозвониться сразу. Прием телефонных звонков ведется до 17.00. То есть до 17.00 можно вызвать врача на дом, можно также вызвать врача на дом через сайт», - рассказала Марина Тараник.

Напомним, что привычные кабинеты работают и в других торговых центрах города, а также во всех поликлиниках.