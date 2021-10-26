Облавы на нелегальных таксистов пройдут в Сургутском районе

С 26 по 28 октября в Сургутском районе пройдут проверки таксистов. Профилактическое мероприятие «Нелегальное такси» должно выявить нарушения в сфере пассажирских перевозок. Таксистов без государственных регистраций или без лицензии ждет административное наказание.

Специалисты районной Госавтоинспекции также рекомендуют жителям не использовать онлайн-сервисы по поиску попутчиков при переезде по междугородним маршрутам.

«Вам, как пассажирам, не будет достоверно известна информация о водителе транспортного средства (наличие водительского удостоверения, стаж вождения, физическое и психическое состояние водителя на момент поездки, навыки вождения в экстренных дорожных ситуациях). Общественный транспорт является более безопасным способом добраться из пункта А в пункт Б. А при желании осуществить поездку на короткие расстояния пользуйтесь услугами проверенных агрегаторов служб такси», - подчеркнули в пресс-службе районной полиции.