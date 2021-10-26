Сургутяне могут поддержать местных производителей в конкурсе «Вкусы России»

Три сургутских бренда-производителя принимают участие во втором национальном конкурсе «Вкусы России». Многие из них знакомы горожанам – «Bioshokolife», или «живой» шоколад, ООО Хлебозавод «Бояр» и ООО «Югорские традиции», представляющие «Югорскую болотную ягоду».

«К местному товаропроизводителю мы относимся трепетно, поддерживаем на всех уровнях, потому их не слишком много. Мы каждого производителя в Сургуте знаем, особенно тех предпринимателей, которые осуществляют производство продуктов питания. Очень прошу жителей города поддержать наши начинающие предприятия. Мы очень стараемся им помочь выжить в сегодняшний трудный период», – рассказала начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Дарья Гаврикова.

Для участников конкурса «Вкусы России» организовали проект поддержки и продвижения.

Что это за бренды?

Сургутский шоколад ручной работы отличается тем, что он не проходит термическую обработку, а готовится при температуре 36 градусов. Таким образом, сохраняются все полезные свойства какао. Наполнение региональной сладости – кедровые орехи, клюква и живица. В изготовлении шоколада используют мед акации вместо сахара, что делает продукт диетическим и безаллергенным.

Бездрожжевой хлеб «Бояр» готовят по старинным технологиям без добавления разрыхлителей, дрожжей, консервантов и усилителей вкуса. Производители хотели совместить традиции хлебопечения и современные технологии – закваска происходит в натуральных осиновых бочках, а выпекается хлеб в ротационной печи нового поколения.

Третий бренд «Югорские традиции» представляет в конкурсе югорскую болотную ягоду. Компания собирает дикоросы и закупает урожай у коренного населения, собранного в экологически чистых местах Сургутского района.

Как проголосовать?

Голосование за лучший региональный продукт стартовало 20 октября, оно пройдет до 7 ноября включительно. На сайте «Вкусы России» можно выбрать по одному бренду из трех разных регионов страны. На сегодня среди брендов ХМАО лидирует сосьвинская селедка, набравшая 936 голосов.