За прошедшую неделю от действий аферистов пострадало более 30 сургутян

За минувшую неделю сургутяне отдали мошенникам порядка 14 миллионов рублей – всего зарегистрировано более 30 дистанционных преступлений. Как сообщает УМВД города, люди ведутся старые способы обмана.

Так, несколько местных жительниц попались на уловки лжебанкиров, которые внушили жертвам, что злоумышленники оформили на них кредиты и средства на карте необходимо спасать. Другую сургутянку обманул «офицер из Америки», который обещал создать с ней семью, а по итогу только выманивал деньги.

Один из горожан обратился в полицию после того, как попытался купить в Инстаграме информацию о способах большого заработка, но «схема» оказалась фальшивой. Еще одна женщина пострадала от действий лжеброкеров, которые предложили ей играть на бирже по высоким ставкам, но дохода пострадавшая так и не получила.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.