Андрей Трубецкой заявился на конкурс по выборам главы Сургутского района

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой подал документы на конкурс по выборам главы муниципалитета. Информацию siapress.ru подтвердили в пресс-службе районной администрации.

Прием документов завершился 23 октября. Всего на кресло главы района претендуют четыре человека. Конкуренцию Трубецкому составили директор компании «Интеграция» Евгений Городилов, глава регионального отделения партии «Коммунисты России», президент благотворительного фонда «Территория надежды» Вадим Абдуррахманов и анонимный кандидат.

Напомним, в начале октября кандидатуру Андрея Трубецкого на пост главы района одобрила губернатор Наталья Комарова. «Хочу отметить, что по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления под вашим руководством команда добилась размещения на пять позиции в рейтинге муниципалитетов ХМАО. Это очень важно, ведь в 2016 году Сургутский район занимал 18 место. Совершенно очевидно, что команда прилагает усилия, чтобы оставаться на этом уровне», – сказала тогда глава региона.