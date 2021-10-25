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Проект освещения развязки на Аэрофлотской выполнен на 30 процентов

На архитектурно-художественное освещение сургутского моста на Аэрофлотской уйдет 21 миллион

Проект освещения развязки на Аэрофлотской выполнен на 30 процентов
Фото: «Среда комфорта»

Монтаж освещения сургутской транспортной развязки на Аэрофлотской завершен на 30 процентов. Работники занимаются прокладкой магистральных кабельных линий.

«На данный момент уже выполнена прокладка распределительных линий на тех участках, которые не находятся над проезжей частью. Следующим этапом ожидается, ориентировочно в течение 7-10 дней, поставка светильников. Уже приступим к монтажу осветительного оборудования», – сообщил генеральный директор компании «Среда комфорта» Андрей Матыцин.

Архитектурно-художественное освещение моста – это начало создания проекта светового оформления города. «В этой концепции светового оформления города данная развязка на улице Аэрофлотской является как одной из доминант въездных ворот в город. Ее оформление – это начало реализации того большого документа концепции светового освещения городского», – прокомментировал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин.

Отмечается, что на проект освещения уйдет 21 миллион рублей.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 217, комментариев: 0
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