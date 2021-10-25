​Баян и виолончель, 3D и синтез жанров - в «Премьерах 21 века» от Сургутской филармонии

20 октября IX Международный фестиваль искусств «60 параллель» продолжился концертом «Премьеры 21 века». Сразу два виртуозных музыканта из Москвы - заслуженный артист России Борис Андрианов и лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель «Кубка Мира» по баяну Николай Сивчук - солировали на виолончели и баяне вместе с Симфоническим оркестром Сургутской филармонии. Художественный руководитель оркестра Михаил Леонтьев выстроил программу таким образом, чтобы сначала представить каждый инструмент отдельно, а во втором отделении слушатели могли услышать редкое сочетание дуэта в современном произведении.

Прелюдией к долгожданному рандеву на северной шестидесятой параллели стала сюита из сочинений Ф. Шопена, оркестрованная А. Глазуновым. Слушатели отметили, что симфонический оркестр звучал особенно торжественно и выразительно. Сказалось и расширение состава сургутского оркестра (пополнилась группа струнных, духовых, ударных). Также, по отзывам слушателей, обновлённое звуковое оборудование способствовало максимальному ощущению погружения в музыку.

Но всё же после приветствия зал с нетерпением ждал встречи с Борисом Андриановым. Надо сказать, что публика была подготовленной: преподаватели и учащиеся музыкальных школ, артисты городских творческих коллективов, постоянные гости фестиваля. С творчеством виртуозного виолончелиста многие из них знакомы по многочисленным видеозаписям и телепрограммам, но услышать мастера со сцены – это абсолютное наслаждение.

«Мы в полном восторге от исполнения Бориса Андрианова концерта А. Шора, - поделилась артистка камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» Светлана Журавлёва, – ребятам, которые сидели рядом, хотелось даже подойти поближе и посмотреть, действительно ли струны его виолончели из металла?! Борис Андрианов выступает на лучших площадках России и в самых престижных концертных залах мира, а сегодня, благодаря «60 параллели», он здесь. Концерты в исполнении артистов такого уровня – это и мастер-класс, и наслаждение, и вдохновение на творчество».

Не менее удивил юных слушателей выход на сцену Николая Сивчука с планшетом вместо привычных партитур. Как же он вносит пометки?! Зал тепло встретил своего земляка, получившего основы баянной школы в Сургуте и достигшего внушительных профессиональных высот. В исполнении Николая одна из частей Опалового концерта Р. Гальяно (посвященного памяти жертв 11 сентября) было всё: и экспрессия, и сильнейшее переживание, и роковое танго. Реакция зала последовала интуитивно: прослушав сочинение на одном дыхании, одарили земляка благодарным «Браво!» После такого мощного старта поклонники фестиваля «60 параллель» с особым предвкушением ждали второго отделения. В программе заявлен двойной концерт для виолончели и баяна с симфоническим оркестром С. Струка «Сны Майи». Произведение непростое, и редко исполняемое в концертных программах. А вот в программах виолончельных фестивалей Сивчук и Андрианов уже представляли на суд публики это необычное по замыслу и организации творение в своём исполнении. Тот факт, что солисты не просто давно знакомы, но и владеют своим особым диалогом, стало понятно с первых нот. Настолько органично взаимодействие артистов на сцене. При этом оркестр был таким же абсолютным главным героем действия.

В своём сочинении молодой французский композитор использовал приёмы современного исполнительского искусства. Например, прямо во время исполнения Борис Андрианов «расстраивал» свою виолончель, понижая её строй, а затем снова возвращал в классические традиции. Или струнная группа оркестра, которая не только стучала по своим инструментам (а группа вторых скрипок играла на струнах у самой подставки – месте, где звук получается максимально противным и писклявым), но и пела в той части сочинения, где это указал автор.

«Виртуозы Сургута – это наш симфонический оркестр. Единый организм этой уникальной музыкальной шкатулки, следуя за волшебной рукой дирижера, падал в пропасть и возносился в небеса, увлекая за собой весь зал. Сложнейшие произведения современной музыки были прочтены оркестром на одном дыхании, завораживая слушателей. Полнозвучной инструментальной рекой музыка лилась в зал, а над всем оркестром, на возвышении, колдовали служители ударной группы, вводя нас в транс мистическими звуками. Гости были хороши, но и наши музыканты были им под стать, наполняя сердца сургутян гордостью за своих соотечественников», - отметила присутствовавшая в зале художник-график Елена Сергеева.

Множество отзывов слушателей были посвящены эффектной подаче концерта «Сны Майи». Задумка Михаила Леонтьева удалась: аскетичное оформление сцены в стиле лофт, яркие световые акценты в темноте, проекция, создающая ощущение меняющегося пространства посредством звука создавали атмосферу сна наяву... Тот случай, когда зрительное восприятие и слуховое позволяют увидеть музыку в формате 3D. Для достижения такого эффекта была проделана колоссальная работа не только самими музыкантами, но и техническими службами филармонии.

Впрочем, для фестиваля «60 параллель» подобный синтез различных видов творчества естественен. Поэтому концерты и спектакли в рамках фестиваля будут интересны как искушённому зрителю и слушателю, воспитанному на традиционном искусстве, так и молодёжи, любящей всё современное и экспериментальное.