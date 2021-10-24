В Сургуте будут судить уроженца Пермского края за растрату денег с чужой карты

Пермяк нашел в Сургуте чужую карту и решил потратить деньги на свои нужды. С помощью бесконтактного платежа, который не требовал введения пин-кода, мужчина оплатил свои покупки в магазине и поход в парикмахерскую. Установлено, что общий ущерб владельца карты составляет шесть тысяч рублей.

«Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Пермского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счёта). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает прокуратура города.