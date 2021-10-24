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Царапина превратилась в язву: сургутские врачи помогли пациентке с диабетической стопой

Врачи СОКБ спасли ногу пожилой женщины от ампутации

Царапина превратилась в язву: сургутские врачи помогли пациентке с диабетической стопой
Фото: Депздрав

Врачи сургутской ОКБ спасли пожилую пациентку от ампутации. 62-летняя женщина поступила в отделение сосудистой хирургии с диагнозом «Синдром диабетической стопы» нейроишемической формы.

Проблема развилась из-за обычной царапины на стопе – с учетом диабета и закупоренных артерий, маленькая травма превратилась в большую язву. Горожанка начала чувствовать сильные боли и не могла спать ночью. Сургутянка сама пришла за помощью к докторам. Они провели ей операцию по новой методике – через разрез пациентке удалили атеросклеротические бляшки.

«Врачи рентгенохирурги выполнили пациентке эндоваскулярную атерэктомию левой бедренной артерии с баллонной ангиопластикой и стентированием. Реканализацию артерий голени с баллонной ангиопластикой. Результат: полное восстановление кровоснабжения левой нижней конечности. Пациентка идет на поправку. Боли больше не беспокоят. Ночью спит. Заживление язвы займет несколько месяцев», – рассказывает депздрав.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 75, комментариев: 0
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