Врачи СОКБ спасли ногу пожилой женщины от ампутации

Врачи сургутской ОКБ спасли пожилую пациентку от ампутации. 62-летняя женщина поступила в отделение сосудистой хирургии с диагнозом «Синдром диабетической стопы» нейроишемической формы.

Проблема развилась из-за обычной царапины на стопе – с учетом диабета и закупоренных артерий, маленькая травма превратилась в большую язву. Горожанка начала чувствовать сильные боли и не могла спать ночью. Сургутянка сама пришла за помощью к докторам. Они провели ей операцию по новой методике – через разрез пациентке удалили атеросклеротические бляшки.

«Врачи рентгенохирурги выполнили пациентке эндоваскулярную атерэктомию левой бедренной артерии с баллонной ангиопластикой и стентированием. Реканализацию артерий голени с баллонной ангиопластикой. Результат: полное восстановление кровоснабжения левой нижней конечности. Пациентка идет на поправку. Боли больше не беспокоят. Ночью спит. Заживление язвы займет несколько месяцев», – рассказывает депздрав.