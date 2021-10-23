16+
Логотип Сиапресс
USD  70,8623   EUR  82,4979  

Новости

Больше новостей
Чем вы займетесь в нерабочую неделю?
Комментировать
0
Больше опросов

​Легковушка влетала под фуру, погибли три человека

Три человека погибли в ДТП на трассе в Югре

​Легковушка влетала под фуру, погибли три человека
Фото: ОМВД Сургутского района

Сегодня, 23 октября, в ДТП в Сургутском районе погибли три человека. Легковой автомобиль «Хендай» вырезался в фуру «Мерседес». За рулем легковушки находился 22-летний парень. Он и двое его пассажиров погибли.

«В результате погибли три человека, водитель "Хендай" и два его пассажира мужчина 1985г.р. и женщина 2002 г.р, а также пострадал мужчина 2002 г.р. находящийся в корейской иномарке, который был доставлен в Ноябрьскую больницу», - сообщили в пресс-службе районной полиции.

Известно, что молодые люди двигались со стороны Сургута в сторону Ноябрьска. Легковушка вылетела на полосу встречного движения. Фурой управлял 40-летний мужчина.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 17:19, просмотров: 729, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Легковушка влетала под фуру, погибли три человека 729
  2. ​МВД объявило в розыск Сергея Савельева, который передал для публикации записи пыток в колониях 709
  3. ​В Сургуте открыли дополнительный пункт вакцинации в ТРЦ «Сити Молл» 701
  4. ​За три дня число сургутян, находящихся под ковид-наблюдением, выросло на тысячу человек 667
  5. ​Выстрел в детской больнице Нижневартовска: подробности 658
  6. ​Коммунальщики Сургута готовятся к первому сильному снегопаду 647
  7. ​Блогеры скинулись и купили квартиру бабушке, которая жила в бочке 35 лет 554
  8. ​Более 80 тысяч жителей Югры заболели ковидом за весь период пандемии 471
  9. ​Мокрый снег, туман и сильный ветер: прогноз погоды на воскресенье 364
  10. ​Провал кампании по вакцинации, «победа» антиваксеров и русского «авось» 349
  1. Министр Чечни об инциденте в Пыть-Яхе: «Никакой драки не было» 3960
  2. ​На пожаре в Нижневартовске погибли два человека 3570
  3. Без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста югорчане больше не смогут посещать общественные места 3248
  4. ​Посмотри, какая красота: в Нижневартовске обновили набережную 3095
  5. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 3008
  6. Повышение ставки ЦБ: как это отразится на нас 2987
  7. Сургутский автосалон проверили на соблюдение антиковидных мер из-за жалоб горожан 2731
  8. ​Ханты-Мансийск и Нижневартовск обновляют парк общественного транспорта 2601
  9. ​Наталье Комаровой показали бардовскую площадь, новую котельную и школу искусств в Сургутском районе 2344
  10. Навели «Мосты»: в столице Самотлора финишировал арт-фестиваль 2332
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13027
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 9786
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8852
  4. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7836
  5. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 7273
  6. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 7164
  7. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6738
  8. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 6360
  9. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6246
  10. ​Жителю Нижневартовска, напавшему на доктора, запретили покидать место жительства и пользоваться интернетом 5919

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика