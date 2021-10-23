Три человека погибли в ДТП на трассе в Югре

Сегодня, 23 октября, в ДТП в Сургутском районе погибли три человека. Легковой автомобиль «Хендай» вырезался в фуру «Мерседес». За рулем легковушки находился 22-летний парень. Он и двое его пассажиров погибли.

«В результате погибли три человека, водитель "Хендай" и два его пассажира мужчина 1985г.р. и женщина 2002 г.р, а также пострадал мужчина 2002 г.р. находящийся в корейской иномарке, который был доставлен в Ноябрьскую больницу», - сообщили в пресс-службе районной полиции.

Известно, что молодые люди двигались со стороны Сургута в сторону Ноябрьска. Легковушка вылетела на полосу встречного движения. Фурой управлял 40-летний мужчина.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.