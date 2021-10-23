В Сургуте привели в порядок 32 придомовых территории за сезон

Минувший сезон в Сургуте стал рекордным по числу отремонтированных дворов. В порядок привели 32 придомовые территории. Все они прошли общественную проверку.

«Все объекты прошли общественную приемку, на которой специалисты департамента городского хозяйства Администрации Сургута совместно с подрядной организацией и жильцами домов проверили качество выполненного ремонта и безопасность всех конструкций», - сообщает пресс-служба мэрии.

Работы велись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и финансировалась из бюджетов округа и города, а также за счет средств собственников. Во дворах отремонтировали дороги и тротуары, установили новые детские и спортивные площадки, провели освещение, поставили лавочки и урны.

Подробнее об участии в программе можно узнать в отделе организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского хозяйства Сургута по телефонам: 52-44-13, 52-45-09.