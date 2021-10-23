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​За три дня число сургутян, находящихся под ковид-наблюдением, выросло на тысячу человек

В Сургуте под наблюдением с ковидом находятся 4,5 тысячи человек

​За три дня число сургутян, находящихся под ковид-наблюдением, выросло на тысячу человек
Фото: vk.com/public187397530

Сегодня под наблюдением в поликлиниках Сургута находятся 4,5 тысячи человек с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция», 620 из них – дети. Об этом в субботу, 23 октября, рассказал главный врач поликлиники №1 Максим Слепов.

С середины недели число заболевших значительно выросло. В среду, 20 октября, Максим Слепов сообщал о том, что под ковид-наблюдением находятся 3,5 тысячи человек, из них более 500 детей.

У каждого пятого, 817 человек, заболевание осложненно пневмонией.

Напомним, амбулаторные ковид-центры города перешли на круглосуточный режим работы. Ежедневно здесь проводится порядка 200 КТ-исследований. Это позволяет облегчить работу стационара – пациент прибывает с уже установленным диагнозом.

В ковид-госпитале, рассчитанном на 800 коек, лечатся более 750 человек. «Администрация города выделила дополнительно корпуса в «Олимпии», куда переводятся выздоравливающие пациенты. Также департамент здравоохранения города работает над формированием порядка 200 дополнительных коек в одном из учреждений. Сегодня мы работаем на износ», - подчеркнул Максим Слепов.

Поставить прививку от ковида и гриппа можно во всех поликлиниках города и крупных ТЦ. Сегодня дополнительный пункт вакцинации открылся в «Сургут Сити Молле».


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Сегодня в 12:39, просмотров: 474, комментариев: 7
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 13:00
То что происходит сейчас, результат провальной компании по вакцинации. Можно назвать "победой" антиваксеров и русского авось.
А вот нехватка больничных коек, просчет руководства руководства.
Не буду обвинять почем зря, но факт не федерального... Тут либо региональная или муниципальная власть виновата. Хотя чего с города взять?! Новых поликлиник не построено. Здоровые и больные в одном месте, больнице встречаются. Потоки нельзя разделить: в одном месте больные - в другом кто на выписку... Люди приходят и могут поймать нечто новое.
Сейчас думать надо надо весенней волной. Те кого вакцинируют сейчас. Это те, кто войдут с иммунитетом к весне, грубо говоря.
Мое мнение такое: вакцинировать всех! По моим сведениям и учителя не все привились, врачи не 100%. Последним самим надо понимать, нет они не прививаются. Скажу больше, родная сестра моя, медицинский работник в г Омске. У меня советовалась: надо или нет ей вакцинироваться! Я не имея специального медицинского образования, на пальцах ей пояснил что надо. Сам вакцинировался и не помер, как она слышит.. Тогда пошла и сделал.. В Сургуте по другому думаете?!
Сергей Б Albert Leonov
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Сегодня в 13:09
То, что происходит сейчас это последствия из-за таких как ты, которые массово ломились на выборы преодолевая лужи в брод и разносили коронавирусную инфекцию.
sst
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Сегодня в 13:20
ок прививки поставили....но почему в местах большого скопления людей все ходят без масок....вакцина это не 100% ....заболеть ты можешь благо что должно пройти в легкой форме....что за пофигизм полнейший....я знаю одного привитого...уже третий раз заболел....русский иван отомороженный напрочь...
Сергей Б sst
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Сегодня в 13:27
Привитый знакомый уже третий раз заболел?

То есть, прививки это все фигня полная?

Ну уж маски то по сравнению с прививками это вообще тряпки.
Сергей Б
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Сегодня в 13:38
Известный «либерал», борец с путинским режимом и певец Макаревич встал на сторону путинского режима. Макаревич возмущен «упертыми баранами» которые не соблюдают указания властей по вакцинации и из-за этого вводятся всякие там локдауны и отменяются концерты на которых Макаревич зарабатывает бабло.

Политика, политикой, но бабло дороже.

sst Сергей Б
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Сегодня в 14:11
прививка это не фигня....после нее меры соблюдать необходимо....
Сергей Б sst
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Сегодня в 14:38
Ага, самоизолироваться. А лучше сразу самоликвидироваться.
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