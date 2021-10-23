В Сургуте под наблюдением с ковидом находятся 4,5 тысячи человек

Сегодня под наблюдением в поликлиниках Сургута находятся 4,5 тысячи человек с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция», 620 из них – дети. Об этом в субботу, 23 октября, рассказал главный врач поликлиники №1 Максим Слепов.
С середины недели число заболевших значительно выросло. В среду, 20 октября, Максим Слепов сообщал о том, что под ковид-наблюдением находятся 3,5 тысячи человек, из них более 500 детей.
У каждого пятого, 817 человек, заболевание осложненно пневмонией.
Напомним, амбулаторные ковид-центры города перешли на круглосуточный режим работы. Ежедневно здесь проводится порядка 200 КТ-исследований. Это позволяет облегчить работу стационара – пациент прибывает с уже установленным диагнозом.
В ковид-госпитале, рассчитанном на 800 коек, лечатся более 750 человек. «Администрация города выделила дополнительно корпуса в «Олимпии», куда переводятся выздоравливающие пациенты. Также департамент здравоохранения города работает над формированием порядка 200 дополнительных коек в одном из учреждений. Сегодня мы работаем на износ», - подчеркнул Максим Слепов.
Поставить прививку от ковида и гриппа можно во всех поликлиниках города и крупных ТЦ. Сегодня дополнительный пункт вакцинации открылся в «Сургут Сити Молле».
А вот нехватка больничных коек, просчет руководства руководства.
Не буду обвинять почем зря, но факт не федерального... Тут либо региональная или муниципальная власть виновата. Хотя чего с города взять?! Новых поликлиник не построено. Здоровые и больные в одном месте, больнице встречаются. Потоки нельзя разделить: в одном месте больные - в другом кто на выписку... Люди приходят и могут поймать нечто новое.
Сейчас думать надо надо весенней волной. Те кого вакцинируют сейчас. Это те, кто войдут с иммунитетом к весне, грубо говоря.
Мое мнение такое: вакцинировать всех! По моим сведениям и учителя не все привились, врачи не 100%. Последним самим надо понимать, нет они не прививаются. Скажу больше, родная сестра моя, медицинский работник в г Омске. У меня советовалась: надо или нет ей вакцинироваться! Я не имея специального медицинского образования, на пальцах ей пояснил что надо. Сам вакцинировался и не помер, как она слышит.. Тогда пошла и сделал.. В Сургуте по другому думаете?!