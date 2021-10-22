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Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 октября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 октября? // АФИША

23 октября

Презентация сольного альбома Драгана Соколова «Балканская душа в сердце Сибири»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 17:00.

В эту субботу, 23 октября сербский поэт и музыкант Драган Соколов презентует в Культурном центре «Порт» дебютный сольный альбом «Балканская душа в сердце Сибири». Прозвучат авторские песни о любви, дружбе и спорте на сербском, русском и английском языках.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. 0+.

Выставка «Топтание»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 21:00.

В «Невесомости» состоится выставка-перформанс от коллектива «Сапожники» «ТОПТАНИЕ» Количество билетов ограничено, успейте купить!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 200 рублей. 18+.

Арт-клуб в «СТЕРХе»

Место проведения: галерея «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

Сургутян приглашают на очередную встречу в арт-клубе. Всех гостей ждет экскурсия по действующим выставкам, встреча с художниками, общение и лекция «Опера 21 века. Что интересного творят композиторы».

Телефон для справок: (3462) 350-978; 357-928. Цена билета: 200 рублей. 12+.

24 октября

Спектакль «Коварство и любовь»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00. Также есть билеты на 23 октября!

В центре сюжета – любовь юных Луизы и Фердинанда. Яркое искреннее чувство - и силы, которые противостоят ему: корысть, предрассудки, политические интересы.

Брутальная сценография (декорации весят почти 1,5 тонны!),выжженное поле сцены, цветопись в холодных тонах – ничто не обещает нетрагической развязки. «Зритель переживет один из самых сильных и трогательных театральных моментов и восхитится необыкновенным женским образом, который остается идеалом и по сей день», - говорит режиссер.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 550 рублей, действует «Пушкинская карта». Билеты в кассе по предъявлению сертификата о полном цикле вакцинации – 250 рублей. 12+.

Бэби-спектакль «Как Маша поссорилась с подушкой»

Место проведения: улица Энгельса, 11, театр актера и куклы «Петрушка». Время: 10:00/12:00.

Это самая настоящая ночная сказка. Уложили девочку Машу спать. Долго лежала – никак сон не приходит. Кровать не удобная, подушка душная, одеяло кусачее. Решила пойти в сад погулять. По пути она встретила собаку Тявку, курочек, белую цаплю и летучую мышь. Узнала, кто как спит... Наконец, устала любопытная Маша. Вернулась в комнату и поняла, что ее постелька самая уютная и мягкая.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-44-03. Цена билета: от 300 до 500 рублей. 3+.

Интерактивное занятие «Город С историями»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Второе интерактивное занятие на площадке выставки «Город С» знакомит с самыми важными событиями в развитии города в XVII- XVIII веках. Участники изучают особенности строения и внешний вид некоторых объектов: больницы, тюрьмы, церкви. Определяют, какие факты являются историческими, а какие выдуманными легендами.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей. 0+.


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Сегодня в 13:10, просмотров: 221, комментариев: 0
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