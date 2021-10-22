Ремонт улицы Сосновой в Сургуте почти завершен

В Сургуте впервые за 20 лет отремонтировали дорогу на улице Сосновая – подрядчику осталось сделать последние штрихи в виде укрепления обочин и установки ограждений. В комплекс работ выходили замена освещения, реставрация дорожного полотна, остановочных карманов и тротуаров и монтаж дренажной системы.

«Благодарю подрядчиков за качественную и оперативную работу. Надеемся, что неудобства, которые автомобилисты испытывали столько лет, остались в прошлом», – резюмировал глава Сургута Андрей Филатов, отметив, что в следующем году в городе стартует ремонт улиц Привокзальная, Крылова и Толстого.