КВН-команда из Сургута выступит в новом шоу «Суперлига»

Сургутская КВН-команда «Борцы» выступят в новом шоу «Суперлига», где они смогут выиграть один миллион рублей. По правилам игры, участники каждый выпуск выбирают себе звезду, с которой проходят три комедийных испытания.

«Скоро КВН исполнится шестьдесят лет. Не сосчитать количество команд, которые играли, играют и будут играть в эту уникальную игру. Конечно, участники взрослеют и покидают телеэкраны. Но мы подумали, почему бы не создать особенную лигу для команд, любимых зрителями и готовых вновь собраться, чтобы продемонстрировать свои возможности. Итак, новый проект, новая лига, новый телеведущий. Добро пожаловать в «Суперлигу»!» – подчеркнул генеральный продюсер шоу Александр Масляков.

Отмечается, что в первом сезоне сыграют Даня Милохин, Дмитрий Назаров, Андрей Рожков, Дарья Донцова, Дмитрий Дибров и другие. Сургутских юмористов поддержат певица Пелагея и блогер Валя Карнавал.