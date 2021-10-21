В Сургуте под суд пойдет банда организаторов подпольного казино

Дело банды сургутян, организовавших в городе нелегальное казино, передано в суд. Троим мужчинам грозит до четырех лет лишения свободы за организацию и проведение азартных игр.

Подпольное казино работало на улице Привокзальной с марта по июль 2021 года. «В соответствии с распределенными ролями, один из них координировал деятельность игорного заведения, двое других – обеспечивали работоспособность игрового оборудования. От осуществления незаконной азартной деятельности злоумышленники получили доход свыше 2,5 млн рублей», - рассказали о версии следствия в пресс-службе прокуратуры Югры.

Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора направлено в суд для рассмотрения по существу.

Неделю назад в Югре ликвидировали сеть нелегальных казино, организовали которые также сургутяне. Игорные клубы действовали под видом благотворительного фонда.