Сургутские силовики вновь обнаружили рыбаков-браконьеров

Сургутские полицейские на транспорте три дня подряд ловили браконьеров: так, с 5 по 7 октября силовикам удалось выявить пять мужчин, которые нелегально поймали 51 одну стерлядь. Общий ущерб, причиненный рыбаками, составил 245 тысяч 240 рублей.

«Стерлядь занесена в Красную книгу Российской Федерации как «уязвимый вид», вылавливать ее запрещено. Чтобы не нарушать популяцию, сотрудники транспортной полиции, осмотрев рыбу, выпустили ее обратно в реку. В отношении браконьеров возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ», – сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.