16+
Логотип Сиапресс
USD  71,0555   EUR  82,6162  

Новости

Больше новостей
Будете участвовать в переписи населения?
Комментировать
0
Нужно ли разрешить в России зарубежные вакцины от COVID-19?

Да 70.3%

Нет 24.6%

Не знаю 5.1%

Всего голосов: 236

Комментировать
0
Если введут обязательную вакцинацию в Югре, вы…

поставите прививку 15.7%

будете сопротивляться до последнего 35%

уже поставил(а) прививку 46.6%

не определились с ответом 2.7%

Всего голосов: 223

Комментировать
0
Обязательная вакцинация в Югре: вы за или против?

За 42.6%

Против 50.3%

Не знаю 7.2%

Всего голосов: 195

Комментировать
0
Вы регистрируетесь в системе «Цифровое уведомление» при посещении общественных мест?

Да, всегда 3%

Да, время от времени 9.1%

Нет 73.8%

Не ходу в общественные места 14%

Всего голосов: 164

Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутяне пошли за прививкой

Спрос на вакцинацию от ковида в Сургуте вырос в восемь раз

​Сургутяне пошли за прививкой
Фото: vk.com/dzhmao

В Сургуте спрос на вакцинацию от коронавируса вырос в восемь раз – во вторник, 19 октября, прививки поставили две тысячи человек. Об этом во время брифинга рассказал главный врач поликлиники №1 Максим Слепов.

Взрывной спрос на прививки стал следствием введения обязательной вакцинации отдельных категории граждан в округе. Максим Слепов заверил, что вакцины в городе достаточно – порядка 15 тысяч доз. Кроме того, на склад поступил «КовиВак».

Поставить прививку можно во всех поликлиниках города, а также в мобильных пунктах вакцинации, которые развернуты в крупных торговых центрах. В ТЦ уже образуются очереди за прививкой. Чтобы ускорить процесс и привить всех желающих, мобильные бригады усилят.

Максим Слепов напомнил, что иммунитет после прививки формируется через 42 дня. Кроме того, вакцинация не дают полной защиты от вируса.

Вакцинация – бронежилет. Она не защитит вас полностью, но сохранит ваши органы подчеркнул главврач. Это значит, что даже после прививки необходимо соблюдать все меры профилактики.

Статистика свидетельствует, что число вакцинированных в реанимациях ковид-госпиталей России – 0,03 процента. «У большинства вакцинированных осложнений COVID-19 не развивается. И повторю: статистика смертности – это статистика невакцинированных», - добавил Слепов.

Сегодня в Сургуте привились от коронавируса 168 тысяч человек - 71 процент от плана, закончили вакцинацию 158 тысяч – 67 процентов от плана, на ревакцинацию пришли около восьми тысяч человек.

Читайте также:
Врач их Сургута Максим Слепов оценил влияние нерабочих дней на пандемию COVID-19


нравится (3) не нравится (8)
Сегодня в 11:47, просмотров: 762, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Все не слава богу: короб на Пролетарском страдает от нерадивых водителей и вороватых сургутян 1579
  2. ​Посмотри, какая красота: в Нижневартовске обновили набережную 1382
  3. ДТП с автобусом спровоцировало пробку на пересечении улиц Крылова и Билецкого в Сургуте 1169
  4. ​В Югре будет больше новых автобусов и теплоходов 1062
  5. Сургутский автосалон проверили на соблюдение антиковидных мер из-за жалоб горожан 1007
  6. В Ханты-Мансийске появился новый рейс для маршруток 971
  7. ​Показатель коллективного иммунитета в Югре – на среднероссийском уровне 956
  8. Чаще всего место начальника мечтают занять югорчане без высшего образования 921
  9. ​Эксперты риелторской компании раскрыли секреты экономии на ипотеке 884
  10. ​Югорск остался без роддома из-за ковида 874
  1. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 4241
  2. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 3903
  3. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 3701
  4. Министр Чечни об инциденте в Пыть-Яхе: «Никакой драки не было» 3678
  5. В нижевартовской детской больнице назначили нового главврача 3637
  6. ​Участок, где расстреляли двух сургутских чиновников, вновь стал спорным 3394
  7. На детской площадке в Сургуте нашли труп мужчины 3115
  8. ​В массовом ДТП в Нижневартовске пострадали три человека 3071
  9. ​В полиции прокомментировали массовую потасовку после ДТП в Пыть-Яхе 2865
  10. Без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста югорчане больше не смогут посещать общественные места 2832
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 12824
  2. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 9408
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8761
  4. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 8752
  5. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7745
  6. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 7161
  7. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 6993
  8. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6644
  9. Жительница Нефтеюганска едва не погибла на отдыхе: в ее палатке взорвался баллон с газом 6559
  10. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 6233

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика