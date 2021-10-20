РЖД заключит соглашение с правительством ХМАО о реконструкции ж/д вокзала Сургута до конца октября

Железнодорожный вокзал Сургута планируют начать реконструировать в 2022 году. Работы продлятся три года – до 2025-го. После этого площадь вокзала и пассажиропоток удвоятся. Соответствующее соглашение правительство Югры и ОАО «РЖД» должны подписать до конца октября. Об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок во время прямого эфира губернатора Натальи Комаровой, посвященного теме «Транспорт».

По словам Гребешка, в июне 2021 года в правительство автономного округа поступило инвестиционное предложение ОАО «РЖД» о заключении соглашения, по которому в 2022 году начнется реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте и в 2023 году строительство нового здания вокзала в Пыть-Яхе. Напомним, в Пыть-Яхе будет построено новое здание вокзала площадью 4,2 тысячи «квадратов» и пассажировместимостью не менее 300 человек.

Напомним, что в ходе прямого эфира были обсуждены хорошие новости о различных видах транспорта. Например, о брендировании аэропортов Сургута и Нижневартовска, закупке новых автобусов и даже обновлении речного флота Югры для транспортного сообщения с отдаленными поселениями.