В Сургуте с ограждения теплотрассы на Пролетарском украли светодиодную ленту

В Сургуте в ночь с 17 на 18 октября некто украл светодиодную ленту с короба, который возвели вокруг теплотрассы на Пролетарском проспекте. По сообщениям «СГЭС», злоумышленники умыкнули 60 метров ленты и 24 блока питания, которые подсвечивали два узла трубопровода. Заявление о хищении уже передано в полицию.

«В период проведения работ по установке защитного ограждения произошло уже три наезда автотранспорта на объект. На данный момент общий ущерб от автомобильных аварий и хищения составляет больше полумиллиона рублей. Но главный ресурс, который тратят энергетики – это время. Восстановление повреждённых частей архитектурного защитного ограждения требует больших временных затрат, тем самым увеличивается срок сдачи объекта», – отметил заместитель главного инженера по теплоснабжению ООО «СГЭС» Александр Марченков.