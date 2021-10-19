В Сургуте вынесли приговор мужчинам, у которых не получилось взорвать банкомат

В Сургуте вынесен приговор двум местным жителям, которые хотели взорвать банкомат и украсть деньги, но у них ничего не вышло.

Преступление совершено в апреле этого года в одном из кредитных учреждений города. «Судом установлено, что подсудимые решили похитить денежные средства из банкомата путем его подрыва. При подготовке к преступлению злоумышленники изучили способы вскрытия сейфов и запорных устройств. Они приобрели специальное оборудование – баллоны, которые заправили газом, жидкость для розжига и другие предметы. В апреле 2021 года сообщники решили применить полученные знания. В Сургуте в круглосуточном отделении кредитного учреждения они попытались вскрыть банкомат с помощью взрыва. Добыть находившиеся внутри сейфа деньги в размере свыше трех миллионов рублей им не удалось, поэтому злоумышленники покинули место преступления», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

За покушение на кражу мужчины отправятся в колонию на 2 года и 6 месяцев и на 2 года и 3 месяца.