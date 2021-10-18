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​Городскому рынку подбирают проект реконструкции

Торговцам с Городского рынка Сургута предложили новые площадки для работы

​Городскому рынку подбирают проект реконструкции
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В понедельник, 18 октября, в администрации Сургута состоялась встреча с инициативной группой предпринимателей, которые работают на городском рынке. Торговцам предложили новые площадки для работы на время реконструкции здания рынка. Об этом сообщается на официальной странице администрации города в соцсетях.

«Важно, чтобы люди, реализующие на площадке свою продукцию, не остались без рабочих мест на период масштабного ремонта. Специально для них заранее подготовили перечень объектов, где владельцы готовы предоставить в аренду места, пока здание рынка будут приводить в порядок. Предпринимателям также рассказали об этапах и примерных сроках запланированной реконструкции», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В ближайшее время экспертная комиссия утвердит критерии к будущим проектам реконструкции. Затем в течение 25 дней будут приниматься предложения от потенциальных инвесторов. После проведения всех необходимых процедур начнется ремонт здания, который займет порядка девяти месяцев.

Ранее заместитель главы Сургута Артем Кириленко в интервью siapress.ru подробно рассказал, почему городскому рынку необходима реконструкция и что в итоге должен получить город.


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18 октября в 21:10, просмотров: 390, комментариев: 0

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